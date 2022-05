Kogemus, mida ei kordaks: üheöösuhte kaaslane oli ukse taga. Vaatas otsa, näost kahvatu. Ja kõndis minema

“Minu üks kõige erksamaid kogemusi, kui nii võib öelda, oli üheöösuhte ajal. Seks oli mõnus, mees ise ka väga vahva. Hommikul, kui ärkasin, siis tema veel magas ja minul oli vaja wc-sse minna. Käisin vetsus ära ja püsti tõustes siis avastasin, et päevad on hakanud. Ja mul on selle ajal ikka väga suur voolus. Arvasin, et panen kähku riidesse ja lähen koju ära, aga sellega asi ei piirdunud. Kui vetsust välja tulin, seisis ukse taga see üheöösuhte kaaslane, kes vaatas mulle otsa, ise näost kahvatu. Vaatas mind, vaatas põrandat… Ja pööras siis sõnatult ringi, läks magamistuppa tagasi ning pani vaikselt ukse kinni.