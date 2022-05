Kas vastandid tõesti tõmbuvad? Uuringud näitavad, et...

2016. aastal Frontiers in Psychology uuringus kasutati töödelduid pilte, et uurida nii meeste kui ka naiste külgetõmbemustreid. Üliõpilastele jagati vastas- ja samasooliste isikute fotosid. Osadel piltidel olevate inimeste nägusid muudeti töötlusprogrammiga pildi vaatlejale sarnasemaks. Sama tehti ka vastupidi – näidati vaatlejatele pilte inimestest, kelle näod olid nende omadest kõvasti erinevad. Tulemused näitasid, et partnersuhetes olevad õpilased eelistasid nende inimeste nägusid, kes on neile sarnasemad. Kuid õpilastele, kes olid vallalised, meeldisid rohkem näokujud, mis erinesid nende omast. See osutus üldiselt samaks nii vastassoost kui ka samast soost isikute piltide puhul.

Partneri eelistused kipuvad olenevalt suhte staatusest varieeruma

Huvitaval kombel näib see nähtus esinevat ka mõne loomaliigi puhul. Duke'i ülikoolis läbi viidud uuringus uuriti šimpanside paaritumismustreid. Nad avastasid, et šimpansid tahavad paarituda nendega, kelle geenid erinevad nende omadest.

Siiski näib, et inimeste eelistused kipuvad aja jooksul muutuma, nagu ka meie suhte staatus võib muutuda. Kuigi külgetõmbeteadus on varieeruv ja keeruline, täpsustab kliiniline psühholoog Vinita Mehta seda teooriat, selgitades: "Uuringud on leidnud, et inimesed tunnevad tõenäolisemalt tõmmet nende inimeste poole ja loovad tõenäolisemalt romantilisi suhteid inimestega, kes on omavahel sarnasemad – kas siis isikuomaduste poolest, sealhulgas vanus, religioon, poliitiline orientatsioon või ka näiteks intelligentsuse teatud aspektid."

Kui rääkida füüsilisest külgetõmbest, siis vastandid tõesti tõmbavad. Kui aga rääkida pühendunud partneri valimisest, siis teadus näitab, et need, kelle isiksused on sarnased, kipuvad üksteise südameid võitma.

Allikas: Health Digest