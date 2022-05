Tahad end vahepeal üllatada üheöösuhtega? Pead toimima niimoodi, et tagada lõbu ja ohutus

Jaga ALATI enda asukohta mõnele lähedasemale sõbrale, et ta oleks alati teadlik, kus viibid. Kui juhtub hädaolukord, siis teatakse täpselt, kuhu tulla.

Isegi kui jagad enda asukohta, ei jälgi sinu sõbrad õigustatult (!) iga sinu liigutust. Kiire info, mis annab neile teada, kus sa oled või kuhu suundute, on alati nutikas. Samuti anna neile teada, kellega koos oled! Eesnimed, perekonnanimed ja isegi Instagrami konto on abiks – nii teavad sinu sõbrad täpselt, kellega koos oled. Kui ei tea oma partneri nime või linnaosa, kus viibid, hinda olukorda uuesti. Ära tunne end kunagi imelikult, kui tahad partnerilt lisainfot küsida tema kohta ja veendu alati, et tunneksid end olukorras 100% mugavalt. Ja kindlasti anna oma sõbrale näiteks sõnumi teel teada, kui lahkud partneri juurest või jääd sinna ööseks.