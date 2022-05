Ole juba ette hoiatatud: TOP 3 kõige hullemat eksi, kes ei suuda lahkuminekuga leppida

Ilmselt arvavad kõik, et Skorpionid on need, kes reageerivad kõige halvemini, kui nad peaksid lahku minema. Skorpionid on ohtlikud, sest nad varjavad oma salapärast ja tulist loomust huumori taha, ent ära lase end lollitada, see kõik on ainult fassaad. Samal ajal, kui mõned tähemärgid võivad helistada sulle kogu öö või nutta su ukse taga kuu aega veel peale lahku minekut, tõmbub Skorpion iseendasse, samal ajal sind tähelepanelikult silmas pidades. Ta võtab kõike seda, mida sa peale teie lahkuminekut teha võid, isiklikult. Ilmselt sa tead juba, et isegi kui sa temast pole midagi mõnda aega kuulnud, valvab ta sind ikkagi ja haub kättemaksuplaane.

LÕVI



Võttes arvesse, et lahkuminemised solvavad Lõvi ego, võib Lõvist saada täiesti hull eks. Tal on juba isegi raske kõikide ees seda alandust välja taluda, et tema suhe rappa läks, ja teadmine, et sina teie suhtele lõpu teed ja ei katsugi midagi teha, et seda toimima panna, on tema jaoks üle mõistuse.



Lõvi ei ole iseenesest halb, aga kui ta kord kedagi armastab, siis armastab ta seda inimest sellisena, nagu ta on, ja ta ei taha teda kaotada. See on tema jaoks liiga valus. Üks, mis on kindel, on see, et oma Lõvist eksist kuuled sa edaspidi veel palju.



KAKSIKUD



Kaksikud on kõige hullemate ekside nimekirjas kolmandal kohal, sest nad tunnevad peale lahkuminekut oma tundeid väga tugevalt ja ei tea enam ise ka, mida teha. Ja see pole mitte armastus sinu vastu, mis on selle põhjuseks (ja ometi see peaks olema ju armastus sinu vastu!), mis teda ärritab, vaid fakt, et ta on sinu peale nii kindel olnud, et see ta mõistuse viib.



Kaksikud ei oska üksi elada. Ta on väga keerulise isiksusega, ühel hetkel armastab ta sind, teisel hetkel tahab ta jääda ainult headeks sõpradeks ja kolmandal päeval räägib ta sulle, mis teda sinu juures ärritab.