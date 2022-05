Enesearenguterapeut ja inspiratsioonikoolitaja Ingrid Joya Tsirel sõnab, et vahet ei ole, mis tööd sa teed või milline on sinu suvine graafik – kolm natukenegi päikeselist ja sooja kuud Eestimaa aastaringis on mõeldud puhkamiseks, mängimiseks ja enda akude laadimiseks. Uue ajastu eluterve inimese uus moto võiks olla - enne lõbu ja siis töö!