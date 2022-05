Kas teadsid, et need toidud võivad soodustada ebameeldivat nahahaigust psoriaasi?

Ilm, stress, põletikud (nt kurgupõletik), suitsetamine või passiivne suitsetamine ja teatud ravimid (nagu kõrgvererõhu rohud) on mõned tavalised psoriaasi ägenemise vallandajad. Kahtlustatakse, et ka toit mängib psoriaasi ägenemise esilekutsumisel rolli. Täpsemalt saab selles süüdistada põletikku tekitavaid toite. Nendeks on: munad, punane ja töödeldud liha, konserveeritud tooted ning pakendatud või töödeldud toidud. Mõistagi ei pruugi need alati põletikku tekitada, seetõttu on oluline jälgida ja kuulata oma keha. Põletikuvastased on aga näiteks lehtkapsas ja spinat, tsitruselised, tomat, oliiviõli, avokaado, basiilik, ingver. Psoriaasi puhul on oluline konsulteerida nahaarstiga.