Kui see on sinu armastuskeel, jääd tõenäoliselt elu lõpuni vallaliseks

"Ma avastan sageli, et need isikud kannavad endas tunnet, et neid ei armastata, neist ei hoolita ja neid ei nähta." Ta ütleb, et seetõttu võivad nad tunda rohkem armukadedust kui need, kes valdavad teistsuguseid armastuskeeli. Samuti selle armastuskeelega inimesed kardavad ka rohkem, et partner jätab neid maha. See kiindumusstiil võib raskendada uue armastuse õitsengut ja võib isegi potentsiaalseid kosilasi hirmutada.