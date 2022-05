Oled valmis täna õhtul välja minema ja kellegagi tutvuma? Baarmenide nõksud, mida peaksid meeles pidama

Asukoht on kõige olulisem

Baaris istet võttes on asukoht oluline, eriti kui soovid kellegagi kohtuda. Mida iganes sa teed, ära istu baari eesotsas – see on sõna otseses mõttes eikellegimaa. Mine rahvamassi hulka rohkem ja ürita leida istekoht mõne nägusa noormehe läheduses, sest tõenäoliselt hakkab ta sinuga rääkima.

Tutvu ümberringi olevate inimestega

Tutvusta end baarmenile ja ümberringi olevatele inimestele. Uute sõprade leidmine on ju vahva ja kui oled sõbralik, on see suurepärane algus. Kes teab, äkki härra Õige märkab sind ja armub sinu seltskondlikusse olekusse.

Naerata

Keegi ei taha Grinchiga kohtuda ega rääkida. Kui lood silmsidet mõnele baarileti otsas oleva mehega, naerata, isegi kui ta pole sinu maitse. Kunagi ei tea, võib-olla on tema sõber see mees, keda oled otsinud.

Vali õige öö

Kolmapäevad kuni laupäevad on parimad ajad baarides käimiseks. Alates kolmapäevast on rohkem näha linna peal ka inimesi, sest selleks hetkeks on nädala selgroog murtud ja paljud planeerivad töökaaslastega kas õhtusööke või lihtsalt klaaside kokku löömist.

Allikas: Your Tango