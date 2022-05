Kookosõli on paljude hinnangul suurepärane libesti. Aga kas seda on seksimiseks ikka ohutu kasutada?

Kuigi on palju erinevat tüüpi libesteid, väidetatakse et kookosõli on parim, mida kasutada, sest on looduslik. Aga kas väited peavad ka paika?

2014. aasta uuringu kohaselt on kookosõli ohutu ja tõhus tupe niisutamiseks, mis võimaldavad pikemaajalisemat ja mugavamat vahekorda.

Naistele, kellel on menopaus, võib kookosõli olla eriti kasulik. Menopausi ajal esinevad sageli järgmised sümptomid, mis võivad suurendada vajadust libesti järele:

- Tupe kuivus

- Valu seksi ajal

- Rasvkoe kadu, mis tekitab tupe naha ümber õhema koe.

Tasuks eelistada rafineerimata kookosõli, kuna rafineeritud õlid on rohkem töödeldud. Rafineerimata kookosõli ei läbi pleegitamisprotsessi, mida on aga rafineeritud kookosõliga tehtud.

Kuid ka kookosõliga võivad mõned riskid kaasneda. See võib latekskondoome nõrgendada. 1989. aasta uuring näitas, et kaubanduslike latekskondoomide kokkupuude mineraalõliga juba 60 sekundiks võib vähendada nende efektiivsust kuni 90%. Seega kui kasutate partneriga latekskondoome, on oluline kasutada veepõhist või silikoonipõhist libestit, et tagada ohutus.

Samuti võib see suurendada vaginaalsete infektsioonide riski. Kookosõli pH on kõrge, muutes selle aluseliseks, samas kui tupe normaalne pH on happeline. Need omadused võivad segada sinu vagiina loomulikku pH tasakaalu. See ärritus võib põhjustada pärmseente infektsioone või muid vaginaalseid infektsioone.

Ja kui magus uni tuleb kallite linade vahel, siis tasuks meeles pidada, et kookosõli võib ka linad ära määrida. Kui tekivad plekid, kandke sellele alati söögisoodat peale ja laske enne voodipesu pesemist tund aega seista.

Allikas: Healthline