Mehe hämming: sain hiljuti teada oma naise kummalisest harjumusest. Miks ta küll seda teeb?

"Minu armas kaasa on mu meelest heas vormis - teeb mitu korda nädalas trenni, koos teeme kiirkõndi, toitume normaalselt... Muidugi lubame endale ka patupäevi. Tal on aga mitu sõbrannat, kes on rohkem vormis (tema hinnangul siis) kellega ta end pidevalt võrdleb ja mulle kurdab, kuidas tema kaal ikka ei lange ja jälle peab jälgima, mida süüa. Ma pole sellistele lausetele väga tähelepanu pööranud, aga eelmisel nädalavahetusel, kui riidekappe sorteerisime, et talveriided suvisemate vastu vahetada, juhtus midagi kummalist.

Mulle jäi kuidagi silma, et mu kaaslasel on enamik teksapükse suuruses 38, aga siis oli ka kaks paari, mis tundusid uhiuued, aga olid suuruses 42. Kui ma selle kohta küsisin, ütles naine, et jaa - ta ostab aeg-ajalt endale liiga suuri pükse, millega ta muidu kuskil ei käi, aga kui on sõbrannade üritused, siis vahel harva paneb need jalga, et saaks justkui kogemata kiidelda, et ta on täiega alla võtnud! Et see toimivat ja kõigil on imestusest siis suu ammuli...

Ma olen hämmingus. Ja olin hämmingus. Mis pagana loll komme see veel on? Miks peaks keegi nii tegema? Ma poleks arvanud, et mu naisel sellised enesehinnangu probleemid on. Või siis on ta ümbritsetud väga imelikest sõbrannadest - tõsi, ma ei tea neid nii hästi, sest neil on gümnaasiumiajast jäänud kamp, kellega nad ainult naisteõhtuid teevad, umbes 6-7 korda aastas. Minu meelest see igatahes ei ole eriti normaalne asi, mida teha. Ja tema välimusega on kõik okei. Kuidas ma saaksin selle talle selgeks teha? Ma ei ole eriti rõõmus, et ta sellise lollusega tegeleb."

Head Naisteka lugejad, kas oskate sellele mehele nõu anda?