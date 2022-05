Suviste viljade ootel: meil pole aimugi, et kolmel hooajalisel lemmikul on tervist toetav ja haigusi ennetav mõju

Lükopeen annab küpsetele tomatitele erkpunase värvuse ja aitab neid kaitsta päikese ultraviolettkiirte eest. Sama aine võib aidata ka sinu keharakke päikese kahjustuste eest kaitsta. Tomatite keetmine ja purustamine (näiteks konservimisel) ning õlirikastesse toitudesse (näiteks spageti- ja pitsakastmesse) panek suurendab tunduvalt lükopeeni imendumist soolestikust verre. Tomatis on ka kaaliumi, B- ja E-vitamiini ning teisi toitaineid, millel on ka vererõhku alandav mõju.

See juurvili ei muuda vaid suvist salatit oma lehtedega uhkeks, vaid on üleüldse tervisele kasulik. Neis on palju kiudaineid ja folaate – B-vitamiini, mis on iseäranis oluline naistele raseduse ajal.