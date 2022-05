Kui tahad, et suhtel tulevikku oleks, siis need on fundamentaalsed asjad, mida peale tülitsemist teha

See on täiesti normaalne ja isegi tervislik, kui paaridel erimeelsused on. Lõppude lõpuks olete te ju kaks täiesti erinevat inimest, mis tähendab, et teil on mõnikord asjadest erinevad arusaamad. Võib-olla tead juba mõnda tehnikat, kuidas tülitseda "ausalt", nagu näiteks sõnaga „mina" algavate väidete kasutamine ja igasuguste solvangute vältimine.