Oled teistega võrreldes rohkem stressis? Kindla veregrupiga inimestel on suurem stressirisk

Nimelt A-veregrupiga inimestel on suurem kortisoolisisaldus kehas ja seetõttu on neil suurem stressirisk. "Kui sul on A-tüüpi veri, võib sul olla rohkem raskusi stressiga toimetulekul," ütleb patoloog Glenn E. Ramsey. "A-tüüpi inimestel on tavaliselt stressihormooni kortisooli tase kehas kõrgem.