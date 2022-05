Mehed, vastame põletavale küsimusele: kas naisel on võimalik olla "liiga märg"?

"Kas vagiina võib seksi ajal liiga märjaks saada?" on sama absurdne küsimus nagu "kas sead oskavad lennata?". Kuid paraku on see küsimus, mis aeg-ajalt tekitab jätkuvalt diskussioone, seega teeme asja selgeks: kas naisel on võimalik seksi ajal olla "liiga märg"?