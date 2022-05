Naise orgasmigarantii 2022. aasta maailma müüduimate seksleludega

Täpselt paraja suurusega Spirit Wand on 21 cm pikk ja mahub nädalavahetuste väljasõitudeks kosmeetikakotti. Väikesed Wandi vibraatorid on ideaalsed kliitori stimuleerijad. Need suunavad mõnulained täpselt sinna, kus sa neid hetkel naudid, ja seda väga võimsalt. Rahulolevad naised jagavad Amazonis tagasisidet andes teistele nõuandeid stiilis: „Kui sinu mees sulle kliitoriorgasmi ei paku, siis see abimees viib võiduka lõpuni.” Kanna kliitorile rohkelt libestit ja naudi sõitu. Wandi orgasmid on fenomenaalsed. Miks muidu istuksid Amazoni edetabeli esikümnes suisa kolm Wandi minivibraatorit?

Kliitorit imevale vibraatorile Satisfyer on üle 53 000 naise andnud hinnangu 4,5 tärni, seega võid kindel olla, et abimees on tõeliselt hea.

Kliitori stimuleerijad on kõige efektiivsem viis kliitoriorgasmini jõudmiseks. Mehe jaoks on äärmiselt erutav näha naise naudinguid kulmineerumas. Kuna naised on õnnistatud võimega saada suguühte ajal mitmeid orgasme, siis ei pea muretsema, et mehe roll jääb teisejärguliseks. Otse vastupidi – las mees olla see, kes eelmängu ajal või suisa penetratsiooni ajal oma naise kliitoril mõnulained vallandab.

Hydra imeb, tõukab ja vibreerib kolmel mootoril – kõik orgasmid ühekorraga.

Kliitorit imev ja g-punkti suristav vibraator on varustatud kolme võimsa mootoriga. Lisaks on vibraatoril g-punkti osa keskel pulsatsioonifunktsioon, mis imiteerib mehega vahekorras olemise tunnet. Hydral on kümme tõuakmise funktsiooni, seitse vibratsiooni mustrit ja seitse kliitori imemise režiimi. Tal on naisele pakkuda palju rohkem, kui unistada oskad.

Martinella 2 in 1 kliitorit imev ja g-punktil edasi-tagasi tõukav vibraator

Martinella 2 in 1 vibraatori kohta on rahulolevad kliendid teisi hoiatanud: „Naised, see sekslelu muudab teie arusaama sellest, milline üks tõeline orgasm olema peab!” Martinella kaks ühes vibraator on suurepärane stimulaator, mille abil saate tunda end kuningannana, ilma et peaksite kellestki sõltuma. Vibraator viib teid seitsmendasse taevasse ja seal saate nautida seksuaalseid ja sügavaid aistinguid. Martinella topeltstimulaatoril on piklik ja painduv vars.

Varre ühes otsas on vibreeriv peenisekujuline ots, mis pakub teile kümmet üles-alla tõukefunktsiooni. G-punkt asub tupe avast 2,5–8 cm kaugusel, seega on otsik täpselt ideaalse suurusega. Teises osas on kaunis roos, mille abil saate nautida kümmet kliitori imemisfunktsiooni. Võimas orgasm on garanteeritud.

75% naiste orgasmidest toimuvad kliitoril. Kes seda seksides arvesse ei võta, otsib orgasmi nagu nõela heinakuhjast. Sõrme või keelega kulub kliitoriorgasmiks 20–40 minutit, leluga vaid mõni minut. Kanna kliitorile veepõhist libestit ja lase lõbul alata. Tuhanded naised on just need sekslelud oma lemmikuks tunnistanud.

Leia enda ja oma kallima parimad vallatuste sahtli ulakused e-poest ja usalda enamuse arvamust.

Saadame diskreetselt pakendatult ja ilma viiteta pakendi sisule või allikale.

Vallatuid naudinguid!

Sinu

Must Panter