Purustame müüte: enamik ei tea, et päikesepõletuse võib saada ka pilves ilmaga ja...

28% päikesepõletuse saanud vastajatest ütles, et nende põletus põhjustas piisavalt ebamugavust, mispärast oli ebameeldiv kanda riideid. Päikesepõletused mõjutasid kõige sagedamini näo-, käe-, õla- ja kaelapiirkonda. "See päikesepõletuste sagenemine on väga murettekitav. Nii päevitamine kui ka päikesepõletus kahjustavad nahka. Mida rohkem päevitad ja põled, seda rohkem see kahjustus aja jooksul koguneb, suurendades sinu naha enneaegse vananemise ja nahavähi riski," hoiatas dermatoloog Elizabeth Bahar Houshmand.

Küsitluses uuriti ka vastajate veendumusi päevitamise kohta ja teadlikkust päikesepõletuse riskidest. Teatatud leidude hulgas leidis 20% osalejatest, et päevitamine on ohutu seni, kuni te ei saa päikesepõletust. Lisaks arvas 18% ekslikult, et tavaline päevitus vähendab nahavähki haigestumise võimalust, 24% vastajatest ei teadnud, et päike on väga intensiivne ka pilves ilma ajal ja 15% ei teadnud, et isegi läbi autoakna on võimalik saada päikesepõletust.