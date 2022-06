Kolme lapse isa: lastel on küll mängutubades tore, aga meeldejäävaid mälestusi justkui ei teki...

Mängutubades avastamist kauaks ei jagu

Illimar nendib, et on käinud päris mitmetel mängutubade sünnipäevadel ja neid ise ka korraldanud. „Need üldiselt näevad välja nagu lasteaia päeva pikendus, selle vahega, et pole õpetajat, kes seda möllu kuidagi kordineeriks. Lapsel oli küll tore, kuid selliseid erilisi meeldejäävaid mälestusi väga ei teki, eriti kui samas mängutoas juba viiendat korda ollakse ning mängutuba on tuttavam, kui enda voodialune,“ arvab ta.

Metsas on aga iga kord midagi uut avastada. Tema kogemusel paneb juhendatud mänge ja möllu täis matk lapse fantaasia suurtel tuuridel tööle. Lapsevanemale on boonuseks see, et laps hakkab rohkem looduse ja liikumise vastu huvi tundma. Võib täheldada ekraani kasutamise vajaduse kahanemist. Värskes õhus liikumine tugevdab igal juhul kasvavat organismi ning võib üsna kindel olla, et pärast sünnipäeva kukub su väike kangelane ise voodisse.

„Loodus on väga inspireeriv ja kui lapsi natuke kaasa aidata, hakkavad juhtuma igasugused õpetlikud ja maagilised lood. Minu südamest soovitus on, et minge kindlasti metsa! Eestlased on juba kord metsarahvas,“ soovitab Illimar.

Aga kuidas metsasünnipäeva korraldada?

Kõik algab muidugi kutsest. Illimar on koos oma tütardega teinud teistsuguseid kutseid – näiteks korraldanud filmivõtted ning pannud lapsed näitlejatena tööle. Nii valmis minifilm sünnipäevakutsete jaoks.

Kõige klassikalisem viis metsas aega veeta on mõistagi ehitada onn ning püstitada metsa üks mõnus elamine, kuhu saavad tulla üüriliseks kitsed ja rebased, kui ise seal parasjagu ei viibi.

Matka võib aga lõpetada mõnusa piknikuga. Teha lõket ja küpsetada tokisasid ning õhtul jalutada metsast välja maagiliste laternate valguses.