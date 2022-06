Peanaha sügavpuhastus – jaa! Aga kellele, miks, kui tihti on seda tervislik teha?

Kindlasti oled ka sina kuulnud reklaamist või sõbranna käest, et juuste tervise ja ilu nimel tuleb aeg-ajalt ette võtta peanaha sügavpuhastus ja Fiore Ilusalongi juuksur Kaia Talpas rõhutab Naistelehes, et teatud juhtudel on see tõepoolest vajalik, ent liiga hoogu ei tohiks minna.