Dermatoloog vaatab üle enim levinud müüdid ja tõed päevitamise kohta, mis kipuvad eestlastel iga suvi ununema

Põhjamaistes oludes on päike alati oodatud külaline. Seda seostatakse emotsionaalse heaoluga, see on hea D-vitamiini allikas ning see mängib ka esteetilises mõttes võtmerolli ilusa jume saamisel. Päevitamisega kaasneb aga rohkelt müüte, millest levinumatele Niine Nahakliiniku dermatoveneroloogi abil otsa vaatame.

Kasutades õige tugevusega päikesekreemi, on päevitamine hea viis loomulikul teel D-vitamiini omistada.

„Ohutut päevitust ei ole olemas. Igasugune nahatooni muutus või jume teke tähendab tegelikult juba nahakahjustust. Üleliigse päevitamise indikaatoriks on roosaks või lausa punaseks muutunud nahk – kui see on juhtunud, on tegemist esimese astme põletusega,“ sõnas dr Loite. Ta lisas, et päikesel on meie nahale kiired ja kaugeleulatuvad mõjud, mis väljenduvad nii pigmendilaikude, heledate pigmendita laikude, kortsude ning ka ebaühtlase nahavärvi tekkes. Samuti mängib päike oma rolli naha elastsuse vähenemisel.

„Päikese kasulikud toimed saavad inimesed olenevalt nahatüübist kätte 10-30 minutiga. Liigne päevitus aga takistab nahas D-vitamiini sünteesi,“ lausus dr Loite.

UV-kiirgus on põhiline nahavähi tekitaja.

Dr Loite kinnitas, et nii tõepoolest on, sest päikesekiirgus tekitab meie naharakkudes DNA muutuseid, mis omakorda tekitavad nahavähki.

„Erinevate uuringute andmetel on liigne UV-kiirgus lausa 96% juhtudel olnud nahavähi põhjustajaks. Nahale on korraga liigselt intensiivse UV-kiirguse saamine ohtlik ning seetõttu tuleb päikese käes viibida mõõdukalt, ilma, et tekiks põletust ja päevitust,“ selgitas arst ning lisas, et turvalisem on päikese käes olla sagedamini, aga vähe aega korraga ning kasutada sealjuures korralikku päikesekaitsekreemi ning kanda katvamaid riideid.

Rohkete sünnimärkidega inimesed peaks päevitamisest hoiduma.