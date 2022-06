Tõestatud! Igapäevaselt kohvi tarbivad inimestel on pikem eluiga

Enam kui 171 000 elaniku seas seitsme aasta jooksul tehtud uuringus analüüsiti inimeste kohviharjumusi ja tervislikku seisundit, ühtlasi olid uuritavate seas vähki ja südamehaigusi põdevad inimesed.

Hoolimata sellest, et ka varasemates uuringutes on selgunud, et kohvijoojad elavad kauem, siis soovisid Hiina teadlased kontrollida, kas see peab paika ka juhul, kui kohvile magususe jaoks suhkrut lisatakse.

Teadlased avastasid, et regulaarselt magustamata kohvi joovatel inimestel on 16–21% väiksem tõenäosus surra kui neil, kes kohvi ei tarbinud. Neil osalejatel, kes jõid kuni 4 tassi kergelt magustatud kohvi, oli 29–31% väiksem tõenäosus uuringu ajal surra.

Tulemused ei olnud niivõrd selged aga nende puhul, kes eelistasid kasutada kunstlikke magusaineid. See on ka mõistetav arvestades, et on eksperte, kes väidavad, et kunstlikud magustajad on ohutud alternatiivid suhkru vastu, kuid ka neid, kes toovad välja nende toodete võimaliku seose vähi või metaboolsete terviseprobleemidega.

Vaatamata uuringu tulemustele ei kinnita need tõendid Harvardi meditsiini dotsendi dr Christina Wee uuringu juhtkirja kohaselt, et kõrge suhkrusisaldusega kohvijoogid on tingimata tervislikud, sest osalejad lisasid oma kohvi sisse umbes teelusikatäie suhkrut, ehk märksa väiksema koguse, mida kasutatakse juba ettevalmistatud või valmissegatud kohvijookides.

Seega olenemata sellest, kuidas kohvi juuakse, toetas uuring varasemaid tulemusi.

Lisaks sellele, et kohvijoojad elavad kauem ja neil on väikesem risk haigestuda südamehaigustesse vähki ja diabeeti, võib kofeiin suurendada ka keskendumisvõimet ja soodustada aju tervist. On välja toodud, et kofeiin võib soodsalt mõjuda just vanemas eas, sest näib olevat seotud Parkinsoni tõve riski vähenemisega.