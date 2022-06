NAISTEKA NÄDALAHOROSKOOP | On sobiv aeg uuteks algusteks ja elu pakub vahvaid üllatusi

Õnnelikud on need, kellel on siht silme ees, mida nad saavutada tahavad. Enda valitud rajal püsimine on küllalt kerge ning elu pakutavad üllatused pigem toetavad. Märksa raskem on aga neil, kes ise väga midagi teha ei soovi, küll aga teiste tehtud halvustavad – sisemine rahulolematus võib enesest siis tuntavalt märku anda.