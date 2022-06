Mehed, oluline teadmine: peamised põhjused, miks naised teid maha jätavad ja ükski pole seotud petmisega

Üksindusetunne



Naisel on raske üksindusetundega hakkama saada. Mehe mõtted on mujal, mehe tähelepanu on mujal. Kõik see ei sobi ideega, mis on naisel elust.



Tema pingutused jäävad märkamatuks



Hoolimata kõikidest pingutustest nende suhet päästa, ei anna need mingeid tulemusi. Naine tunneb, et tema pingutusi ei märgata ja teda ei kuulata. Suhtlemine on kadunud, ehkki suhtlemine on iga suhte alus.



Ta ei tunne end naisena



Kui mees ei pinguta absoluutselt, et panna naist end naisena tundma, et teha talle komplimente, väärtustada teda - siis kaob naise huvi. Naised vajavad tähelepanu ja armastust.



Ta tunneb, et tal on teised soovid



Aja möödudes naise ja mehe soovid ja vajadused muutuvad. Tegemist võib olla hormonaalsete või eaga kaasas käivate muutustega. Isegi siis, kui mõlema kaaslase vahel on armastust, toob see kaasa endaga segadusi ja arusaamatusi. Kui aga naine end juba üksi tunneb, võib see talle veelgi valusamalt haiget teha.



Üllatused on kadunud



Naine vajab üllatusi. Kui mees on hõivatud igapäevase rutiiniga, on tal tavaliselt liiga palju töid ja kohustusi, et naise eest hoolitseda.



Ta tunneb, et tal pole selle mehega enam mitte midagi ühist



Naine vajab emotsionaalset lähedust mehega. Ta tahab end tunda hästi ja armastatuna.

Naine läheb mehe juurest ära, kui ta tunneb, et mees teda piisavalt ei armasta ega mõista.