Oi-oi! Nendest kolmest tähemärgist inimesed on kõige rohkem raha peal väljas

Lõvi on kõikidest tähemärkidest kõige materialistlikum. Nad mitte ainult ei ela ülimalt materiaalses maailmas, nende eluunistus oleks seda lausa omada. Kuid Lõvid on ekstreemselt helded - nad on vabalt nõus kogu oma raha enda silmarõõmu peale kulutama, nad teevad seda kõhklematult ja hea meelega. Kuid ootavad ka ise kalleid kinke ja üllatusi...

Sõnn jumaldab ilu enda ümber ja läheks iga kell ülimalt luksuslikule puhkusele kui maalilisele väljasõidule. Ta võib kulutada viimse kui sendi, et osta endale kõige uuemad ja ilusamad riided ning sama kehtib ka tema kodu kohta. Tema suurim soov on, et just kodu näeks tema jaoks ideaalne välja ja ta eeldab, et tema kaaslane mõtleb samamoodi ning on ka nõus koduasjadesse küllaltki kopsakaid summasid panustama.