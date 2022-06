Mari Ojasaar suvisest suurest tähtsündmusest: saime aru, et elu ei tasu edasi lükata

Peo peale mõeldi ka eelmisel suvel. “Saime aru, et elu ei tasu edasi lükata. Kuid ma ei teadnud, kas olen valmis inimesi nägema. Isegi praegu... Minu jaoks oleks kõige-kõige parem pidu, kui seal oleks õde ka. Mõtlen, et ta ongi seal, aga teistmoodi. Ütlesin Jesperile, et ma ei tea, kas ma olen valmis kõike seda korraldama. Ta vastas, et kallis, sina vali lihtsalt kleit välja, ma teen meile pulmad. Ja kui tema midagi juba ette võtab, siis ta teeb seda suurelt!”