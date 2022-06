Enneta tõsist haigust! Just nii saad oma sünnimärkidel ise silma peal hoida

Sünnimärkide eest hoolitsemisel on nende kontrollimine aga täpselt sama tähtis ülesanne, kui neile päikesekaitsetoodete määrimine. Oluline on teada, mida täpselt märkama peab ja mis põhjusel?

On täiesti tavaline, et juba sündides on imikutel sünnimärgid, samamoodi on nende juurde tekkimisega ja tuhmumisega aja jooksul. Sünnimärgid võivad ka tumedamaks muutuda, seda eriti raseduse ajal.

Kuigi suurem osa sünnimärkidest on ohutud, siis on ka neid, mis võivad areneda nahavähiks ehk melanoomiks, mille puhul võib olla väga raske haigusega. Enamik melanoome avastatakse õnneks üsna varajases staadiumis ning selleks, et seda teha, on hea teada selle tunnuseid, et teaksid, millal arsti poole pöörduda.