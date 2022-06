ARVAMUS | "Ma kujutan mehena ette, kui õudne võib olla sellise naise elu, kel puudub oma mehega igasugune..."

"Need on kõik argielu pinnapealsed tegevused. Umbes nagu hammaste pesemine. Ma kujutan mehena ette, kui õudne võib olla sellise naise (ja ka mehe) elu, kel puudub oma mehega igasugune emotsionaalne ja vaimne side. Küllalt palju leidub inimesi, kes on taandanud end omamoodi robotiteks.