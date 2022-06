Mees kadus nagu tina tuhka? Mehed avaldavad, miks nad enam ühtäkki ei soovi suhelda

Miks see nii on? Et seletust leida, võid mõelda, et tema telefoni aku sai ühtäkki tühjaks ja laadijat pole käepärast? Või on tal tõesti veel klapptelefon? Kas tema vanaonu võib tõesti haiglas olla? Võimalikud on ka need stsenaariumid, kuid tõenäoliselt peitub põhjus hoopis siin:

1. Ta on tegemist

Tal on töö, hobid ja kõik muu. Nii nagu sinulgi, kuid kui on tahtmist suhelda, siis peaks ta siiski sulle need sekundid leidma, et vastata. Asi on alati tahtmises.

2. Tal ei ole huvi

Sellega on raske leppida, kuid see on tõesti üks peamisi põhjuseid, miks mehed järsku enam ei soovi suhelda.

Mida ütlevad aga mehed ise?

"Kui mind tõmbab keegi teine, võin sinu mõneks ajaks ootele panna."

"Kui ma kellelegi sõnumit ei saada, on see sellepärast, et ma ei taha temaga praegu rääkida."

"Ainus kord, kui ma naise teksti ignoreerin, on siis, kui meil on vaja mõnest olulisest teemast rääkida ja ma tean, et ma pole veel valmis."

"Mõned inimesed (eksitult) arvavad, et ootamine enne vastamist muudab nad lahedamaks. Nii ka mina!"

allikas: Yourtango.com