Marjahooaeg on alanud! Kas ja kui palju neid raseduse ajal tarbida võib?

Maasikatega tuleb ettevaatlik olla allergikutel, sest maasikad on ühed tuntumad allergeenid. Vaarikad sisaldavad rikkalikult kaltsiumi, mis on raseduse ajal oluline mineraalaine, kaaliumi, suhkruid, orgaanilisi happeid, fosforit, rauda ja teisi mineraalaineid ning A, B ja C vitamiini. Maasikad, vaarikad ja kiivid on tuntud oma kõrge rauasisalduse poolest, seega tuleks neid raseduse ja imetamise ajal organismi rauataseme säilitamiseks kindlasti tarbida. Imetamisel peab aga silmas pidama, et maasikad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone ka beebil. Mustikad sisaldavad suhkruid, orgaanilisi happeid, C, B1, B2 ja PP vitamiini ning mangaani ja rauda. Mustikad parandavad ainevahetust ning on heaks abivahendiks seedehäirete korral. Mustikates on antioksüdantide sisaldus väga kõrge, seega on nad head organismi immuunsuse tõstjad.