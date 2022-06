Tinderist kaaslase leidnud naine sai julma üllatuse: kas sa annad mulle klaasi vett, palun? Ma ei tunne end hästi

Haley kohtus kohtinguportaalis Tinder toreda mehega, kellega peagi ka voodit jagati. Peale vahekorda palus naine luba kasutada vannituba. Kuid seal ootas teda üllatus. Nimelt oli osa asju kaetud rätikuga ja kui Haley selle üles tõstis, oli selgelt näha, et need asjad kuuluvad mõnele naisele.

Vannitoast naasnud, läks Haley oma kaaslase juurde ja palus selgitust. Hetke pärast selguski, et mees, kellega ta oli Tinderis kohtunud ning kellega just voodit jaganud, oli abielus!

"Ma küsisin, kas ta teeb minuga nalja. Tundsin end nii vihaselt, sest see pole üldse selline asi, mida ma teeksin," sõnas Haley ja tundis end väga halvasti. Neiu jagas hullumeelset kogemust ka sotsiaalmeedias ning sai survestavaid sõnumeid, et ta sellest teost ka mehe abikaasale räägiks.

Õige pea otsustaski neiu seda teha. Ta läks uuesti majja, kus ta oli mehega seksinud, ning otsustas abikaasale tõtt rääkida. "Tere, vabandust, see on minu jaoks natuke imelik," alustas Haley.

"Peter? Minu abikaasa?" vastas naine. Kui Haleylt küsiti uuesti, mis juhtus, vastas neiu, et tema ja Peter olid kohtunud Tinderis ja lõpetasid voodis. "Kas sa annad mulle klaasi vett, palun? Ma ei tunne end hästi. Ma kavatsen selle temaga lahendada – mul on praegu palju asju teha," lõpetas naine kohtumise kiirelt.

"Mul on nii kahju, et ma pean teile seda ütlema, kuid paljud inimesed on mulle öelnud, et ma peaksin sellest teada andma. Teadke seda... See juhtus ainult korra," selgitas Haley.