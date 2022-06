Mõni tervitus on lihtsalt inimestevaheline suhtlus. Kui aga tunned, et teise pöördumine mõjus sulle solvavalt või alandavalt, siis on see selgelt probleem. Siinkohal tuleb appi enda sisetunne, millega saad hinnata, kas sulle suunatud kommentaar võib olla eesmärgiga sind häbistada. Kui end sellisest olukorrast leiad, pead seda endale ka tunnistama, sest alles siis saad sellega toime tulla.