KOGEMUS | Kannatuste rada ehk mida inimesed kroonilise migreeni kohta ei mõista

Ta on tundnud, et tihti puudub neil empaatiavõime selle nähtamatu haiguse suhtes ja on seepärast otsustanud oma kogemusi jagada, et need, kelle lähedased kurnava migreeni all vaevlevad, saaksid neilt mõistmist ja toetust.

See ei ole pelgalt peavalu

Alustuseks tuleks meelde jätta, et migreeni põdevale inimesele ei tohiks kunagi väita, nagu tal oleks vaid peavalu, sest lisaks talumatule valule kaasneb ka tugev iiveldus. Justkui jääpurikaga vastu pead saamine ja selle kannatamine on tõepoolest kurnav, seega kui lähedane ütleb, et on liiga väsinud, et välja minna või midagi koos teha, siis see ongi nii. Hullematel hetkedel on ainus, mida migreeni põdev inimene teha tahab, lebada pimedas toas ja loota, et valu läheb peatselt üle.

Soovides olla toetav, ei soovita ta mainida, et ka sul on vahel pea valutanud, sest kuigi selle tagamõte on üldiselt hea, siis ei soovi migreeni põdev inimene kuulda, kuidas teised saavad 99% ajast täiel rinnal elu nautida. Kahjuks on väga palju asju, millest nad selle haiguse tõttu ilma jäävad, seega võid lihtsalt öelda, et loodad lähedase peavalu kiirele taandumisele ja lased tal puhata.

Migreeni põdeval inimesel on üle 15 peavaluga päeva kuus, seega ei kasuta nad seda ilmaselgelt vabandusena, et millestki pääseda. Kui su töökaaslane on üks neist, siis hoia oma pahurad mõtted ja silmapööritused endale, kui ta taaskord tööle tulemata jätab. Sellist haigust põdev inimene annaks kõik, et valust pääseda, mistõttu võid rahulikult uskuda, kui keegi end migreeni põdevate inimeste hulka nimetab.

Naine ütleb lõpetuseks, et nii tema kui ka tõenäoliselt teised on õnnetud, et nad ei saa olla väga usaldusväärsed. Soov üritustel osaleda, sündmustest osa saada on olemas, aga isegi kui plaanid teha, siis võib migreen selle rikkuda. Vahel teeb migreen inimestest näiliselt halvad sõbrad, kaaslased ja töötajad ning neil endil on ka seetõttu halb tunne.

Allikas: Thought Catalog