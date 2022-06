„Kõige mõnusam on kaksi ratsi mehel peal olla, siis läheb alt väga tugevalt kliitori vastu ja peagi on orgasm käes. Mees peab samas ka kannatlik olema ja laskma tükk aega keskenduda, mitte kiirelt poosi vahetama.

Teine võimalus on see, kui oled mehe peal lihtsalt ja näppudega stimuleerid kliitorit. Topeltorgasm garanteeritud naisel, seest ja väljast. See on jälle see, et kas naine suudab keskenduda! Mul toimib.“