Armastust otsiv naine: kas see on tõesti põhjus, et jäädagi üksi

„Olen olnud vallaline juba viis aastat ja ausalt öeldes olen ka kaotamas lootust, et midagi võiks muutuda. Kõik portaalid ja ajakirjad väidavad, et standardeid ei tohi alla lasta, aga mida siis teha? Nii nagu iga naine soovin ka mina enda ellu korralikku, vallalist meest, kelle põhiväärtused oleks paigas. Ta ei pea olema kaks meetrit pikk ega tumedate juuste või siniste silmadega- on nagu on. Kas see, kui mul on standardid on tõesti põhjus, et jääda üksi?