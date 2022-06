19-aastane kolme lapse ema: olen saanud palju kriitkat

Nimelt on Angie vaid 19-aastane, kuid juba kolme lapse õnnelik ema. Angie sünnitas oma esimese lapse vaid 15-aastaselt ning jäi õige pea taas beebiootele, nüüd 19-aastaselt sünnitab ta oma kolmanda lapse. Seega pärast abiellumist oma keskkooliaegse kallima Jordaniga on paaril käed-jalad sõna otseses mõttes tööd täis olnud, sest lapsed vajavad palju tähelepanu ja hoolt.

Avameelsed pihtimused

Angie ja Jordan olid üksteist tundnud vaid kolm kuud, kui naine rasedusest teada sai. Kuigi tema esimene rasedus oli täielik šokk, oli noor ema üliõnnelik.

Kuna olukord on üsna ebatavaline, sest paljud Angie saatusekaaslased alles õpivad keskkoolis ning valmistuvad eksamiteks, siis otsustas naine jagada oma elu teismelise emana ka Youtube'i kanalis. Seal räägib ta avameelselt, kui keeruline tema teekond on olnud, ning lisab ka, et tema mitmed rasedused on katkenud. Samuti ütleb noor naine, et sooviks kindlasti veel lapsi.

Vaatamata karmidele kommentaaridele sotsiaalmeedias on Angie ikka ja jälle tõestanud, et ta on oma vanusest hoolimata suurepärane ema. Nimelt saab naine palju toetavaid kirju oma jälgijatelt. „Alles hiljuti kirjutas mulle üks 17-aastane neiu, kes teatas, et on samuti beebiootel. See tõestab, et noori emasid on veel!“ rõõmustas Angie.

Ja hoolimata mõnikord raskustest, näivad kõik nõustuvat, et ta on suurepärane ema. Samuti on Angie ja Jordani suhe suurepäraselt vastu pidanud.

allikas: The Sun