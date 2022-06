Tunned ka mõne ära? Mees pani kirja KÕIK vabandused, mida naine kasutas, et seksist keelduda

Nimekirjast selgub, et naise esimene vabandus oli, et nad just tegid seda ehk seksisid alles eelmisel nädalal. Järgmisena tõi naine välja selle, et tal on lihtsalt kaisutamise tuju ning kolmandal korral olid tal puhitused.

Vabanduste rida jätkus voodipesuga. Nimelt näis, et naine ei soovinud seksida neil päevil, mil oli just voodipesu vahetanud. Ta keeldus ka seksist siis, kui ta „tundis end paksuna“, oli „liiga väsinud“ ja kui „selg valutas“.

Sama kehtis ka toatemperatuuri kohta. Naine vastas mehe lähenemiskatsetele eitavalt, kui toas oli „liiga palav“ või „liiga külm“. Lisaks jäi vahekord ära, kui abikaasa oli „liiga purjus“ või lihtsalt öeldi, et põhjuseks on „lapsed“ ilma täiendava selgituseta.

Sotsiaalmeedias jagatud nimekiri tekitas paljudes äratundmist ning pani inimesed arutlema. Paljud ütlesid otse, et asi ei ole neis asjades, vaid asi on mehes endas.

Näiteks kirjutas üks lugeja, et tegelik põhjus on hoopis see, et mees pole naist aidanud juba pikka aega kodutööde või lastega. Öeldi ka otse: „Tundub, et tegelikuks põhjuseks pole tegelikult need asjad...“