Ekspert annab nõu: seitse lihtsat põhireeglit, mida järgides segad valmis parimad suvised kokteilid

Koskenkorva brändisaadik Mikael Karttunen kinnitab, et viin on kõige lihtsam alkohol, millega kokteili teha, sest üldjuhul ei lähe viin konflikti teiste maitsetega ning teda on teistega kõige kergem paari panna.

Neid Mikael Karttuneni põhireegleid järgides saab sinust selle suve kokteilimeister!

1. Ära jääga koonerda! Ilma jääta ei ole võimalik head kokteili teha, seetõttu veendu alati enne pidu, et sul on sügavkülmas piisavalt palju jääkuubikuid. Kui neid pole, palu sõbral poest tuua. Miks ainult kahest-kolmest kuubikust ei piisa? Sest need sulavad kokteili sees kiiresti ära ning muudavad joogi vesiseks. Kui jääd on palju, hoiab see klaasi sees iseennast ja jooki külmana ega hakka nii kiiresti sulama.

2. Arvesta koguseid õigesti. Rusikareegel, mida kasutades õnnestub kokteil alati: 1 osa viina, 3 osa teisi komponente. Selliselt jaotatuna saad meeldiva alkoholikogusega joogi, mis ei ole liiga vänge.

3. Vali kvaliteetne viin. Hea kvaliteediga viin on puhta ja pehme maitsega ning sobitub kokteilidesse imehästi. Ebakvaliteetne viin kokteiliks ei sobi, sest kokteili sees võimenduvad kõik viina negatiivsed maitseomadused. Eriti hästi on kehva kvaliteediga viina halba maitset tunda näiteks toonikuga segades.

4. Jälgi, et magus ja hapu oleks tasakaalus. Kui kasutad kokteilis magusat siirupit või likööri, tuleb selle läägust tingimata happega tasakaalustada ja selleks sobivad tsitruselised väga hästi. Kui magus ja hapu on tasakaalust väljas, on tulemuseks kas liiga läila või nina krimpsu tõmbavalt hapu jook, mida ei ole nauditav juua.

5. Märksõna on mõõdukus! Heas kokteilis ei pea olema palju koostisosi, 3-4ga saab väga kena joogi kokku segada. Kui tahad peenutseda, võid lisada ka viienda, aga üle viie on juba liiga palju. Siis on väga keeruline maitseid tasakaalu saada, aga nagu eelnevalt öeldud – maitsete tasakaal on ülimalt oluline! Mida vähem on koostisaineid, seda lihtsam on neid harmooniasse seada.