Südantlõhestav FOTO | Pisike Ukraina tüdruk võttis oma esimese sünnipäeva vastu sõjas langenud isa haual

Sõda Ukrainas on kestnud 110 päeva. Hukkunud on kümneid tuhandeid inimesi, perekonnad on purunenud, paljud ei tea siiani oma lähedaste saatusest mitte midagi. Euromaidan Press jagas Facebookis südantlõhestavat pilti pisitüdrukust, kes võttis oma 1. sünnipäeva vastu isa haual.