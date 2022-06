Jaanipäeval on lihtne end šašlõkist üle pugida. Toimivad lahendused lisakilode vältimiseks

Ole teadlik ja proovi teha oma söögikordade järel pause, sest ka magu tahab puhata. Eriti hea on rakendada perioodilist paastumist. Ära näksi õhtuti, jäta ööseks teadlik pikem söögipaus nii, et sa ei söö midagi 12−16 tundi, mis algselt võib olla keeruline, aga lihtsalt otsusta ja proovi. Mida regulaarsemad on sinu söögikorrad, seda paremini tunneb end sinu keha.

Pärast lõbusat aiapidu tuleb kasuks paar kergema toiduga päeva, hea on teha smuuti- või mahlapäev, et kehal oleks aega taastuda. Grillihooaja järel on aga mõistlik võtta ette pikem puhastuskuur, sest pärast organismi detox-kuuri tunned end igas mõttes paremini, sul on rohkem elujõudu, positiivsust ja energiat.