„Ainult üks klaas ju!“ On kindlad märgid, mis näitavad, et sinu puhul on tegu funktsioneeriva alkohoolikuga

Leiad end tihti klaasi veiniga? Need on märgid alkoholismist.

Toimivaks alkohoolikuks nimetatakse neid, kes vaatamata alkoholismile suudavad endiselt tööl käia, perekonnaga hakkama saada ja üleüldiselt välja näidata, et tulevad oma igapäevaeluga toime. Just sel põhjusel, et oma sõltuvust suudetakse hästi varjata, ei ole arugi saada, et neil probleeme oleks.