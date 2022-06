Naine, kellel on endast oluliselt vanem mees: nüüd on mul on suur kiusatus teda petta

„Olen alati olnud truu ja meie pereeluga rohkem kui rahul, kuid pärast seda, kui see mees liitus spordikeskusega, kus ma töötan, olen hakanud mõtlema seksile noorema mehega – eelkõige selle kolleegiga.

Olen 32-aastane ja mu mees 56-aastane. Meil on kaks poega, kuue- ja nelja-aastased ning olen abielus olnud seitse aastat.

Vaatamata 24-aastasele vanusevahele on minul ja mu abikaasal palju ühist. Oleme mõlemad suured jalgpallifännid ja armastame hobuste võiduajamist. Meid ei huvitanud kunagi, mida keegi ütles, isegi kui nad juhtisid tähelepanu sellele, et selleks ajaks, kui mu abikaasa on kuuekümnendates eluaastates ja pensionil, olen ma kolmekümnendates.

See uus kolleeg, kes on 34-aastane, on tippjuht ja ta on spordikeskuses suuri muutusi läbi viinud. Ta on ka suurepärases vormis. Pärast seda, kui ta nägi, kui mu abikaasamulle järgi tuli, ütles ta, et on tore, et veedan ikka veel nii palju aega oma isaga.

Millegipärast jäid tema sõnad kummitama ja olen hakanud oma meest uue pilguga vaatama. Ta näeb tõesti kurnatud välja ja ma olen mõistnud, kui etteaimatavaks on meie elu muutunud, isegi see, kuidas sööme igal nädalal kindlatel päevadel täpselt samu eineid.

See mänedžer on hakanud minuga flirtima ja hiljuti ühel tööõhtul ütles ta mulle, et kui ma kunagi tahaksin „nooremat mudelit testida“, siis on ta „väga sujuv sõit“. Selle asemel, et vastu hakata, jäin tema kõrvale ja lasin tal isegi oma jalgu laua all hellitada. Nüüd ei suuda ma lõpetada temast unistamast ja tean, et on vaid aja küsimus, millal ma järele annan.“

Allikas: The Sun