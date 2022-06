Oled beebiootel? Just need on põhjused, miks peaksid päikese ja kuumusega ettevaatlik olema

Dehüdratsioon ehk vedelikupuudus on seisund, kus kehas ei ole vajalikus koguses vett ja vedelikke ning seetõttu on häiritud organismi normaalne talitlus. See tähendab, et mingil põhjusel on organism kaotanud rohkem vedelikke, kui ta neid juurde on saanud. Vedelikupuuduse sümptomid avalduvad siis, kui kaotatud on juba 2% normaalsest veehulgast organismis. Sellisel juhul tunneb inimene esialgu lihtsalt janu. Meeles peaks pidama tõsiasja, et juua tuleb ka siis, kui otsest soovi pole, sest janu ongi juba selge märk organismi vaevavast vedelikupuudusest.