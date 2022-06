Allergiahooaja oluline meelespea! Kas allergeenid ja viiruseosakesed paiskuvad koristusel tagasi õhku?

Kodu koristades soovime, et toad oleksid puhtamad kui enne ning õhus või pindadel olev tolm, loomakarvad ja viiruseosakesed saaksid eemaldatud. Ekspert annab nõu, mis kodu efektiivselt koristamise juures seadmete valikul oluline on. Nimelt on üsna levinud müüt, et tolmuimeja paiskab osa sisse imetud tolmust tagasi tuppa, mistõttu levivad tolmu- ja viiruseosakesed koristades veelgi paremini. Tegelikult seda suurema osa tänapäeva kodumasinate kohta öelda ei saa ning õhukvaliteeti tolmuimejaga koristamine toas kindlasti kehvemaks ei muuda. Küll aga on asju, mida parema õhukvaliteedi nimel masina valikul jälgida tuleb.

Allergeenide vastu aitab õige filter

Sencor Eesti esindaja ja Greentek Hulgikaubanduse juhatuse liikme Rivo Tolli sõnul mängib õhukvaliteedi parandamisel ja efektiivsel koristamisel suuresti rolli just kodumasina valik vastavalt vajadustele. „Kui majapidamises elab allergikuid või väikelapsi, kes on viirustele ja allergeenidele tundlikumad, tuleb seda ka õige kodumasina valikul arvesse võtta. Kuigi kvaliteetne filtreerimissüsteem on alati oluline, siis tundlikele organismidele on see eriti tähtis. Parima tulemuse saavutamiseks tasub alati jälgida, et valitud tolmuimejal oleks HEPA (High Effiency Particulate Air) filter, mis suudab koristamise käigus tagada kõrgeima filtreerimise tõhususe,“ selgitas Tolli. Ta lisas, et sedasi eemaldab masin filtreerimise käigus ka väikesed osakesed nagu näiteks õietolm, mistõttu ei paisata seda väljuva õhuga tagasi ringlusesse. Lisaks on allergeenide suhtes tundlikumatel soovituslik toas õhupuhastajat kasutada, mis on samuti suures osas HEPA filtritega varustatud. „Õhupuhastaja filtreerib toaõhku pidevalt, eemaldades sealt ka kõige väiksemad osakesed nagu ärritav õietolm ning viirused,“ lisas Tolli.