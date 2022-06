On täiesti tavaline, et kõik ümbritsevad inimesed ei saa aru, mida või miks täpselt saavutada tahad. Kuigi teiste inimeste arvamused on tihti hindamatud, siis on ka aegu, mil pead vaid iseend kuulama ja seatud eesmärkidele keskenduma, sest ise pingutades jõuad sihini.