Just nii pidi toimima ka Headway, mis on EdTech startup ettevõtte, mille üks kontoritest on Kiievis. Firma evakueeris oma Ukraina tiimi koos lähedastega ohutusse kohta ning korraldas asju nii, et töö saaks jätkuda ning nad saaksid veel inimesi palgata. Toome välja kolme Headway naistöötaja lood keerulises olukorras toimetulekust.