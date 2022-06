ARVAMUS | „Keskeakriisis naine on päris kohutav nähtus. Otsustab senise suhte ära lõhkuda, sest...“

„Naistel on vägagi tõsised keskeakriisid. See juhtub siis, kui naine ei ole enam senise eluga rahul ja hakkab suhtevälist elu elama, on avatud uutele suhetele jne. Keskeakriisis naine on päris kohutav nähtus tegelikult.

Tundub, et see on viimastele aegadel ühe rohkem ja rohkem iseloomulik olukord, kus just naine vanuses alates 45+ otsustab senise suhte ära lõhkuda, sest see ei paku talle enam midagi. Ja ega kuskil pole ju kivisse raiutud, et üks suhe peab kuni surmani kestma. Igaühel on õigus valida, millist elu ta tahab. Tuleb lihtsalt arvestada, et iga otsusega kaasnevad tagajärjed, mis võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed või mõlemat korraga.“