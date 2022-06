Kehapsühhoterapeut soovitab: hea on olla ka vahel vaikuses

„Et endaga paremat kontakti luua, saab palju ära teha,“ sõnab Kehapsühhoterapeut ja süsteemne perekonstellöör Merrit Helistve ja lisab, et kui keha on nõtke ja painduv, siis on ka meie vaimne ja füüsiline tervis hea. Kui keha on jäik ja kange, siis hoiame end tagasi, jätame oma vajadused, soovid ja emotsioonid väljendamata.