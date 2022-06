Maiken Pius tegi tutvust Onlyfansiga: mõtlesin, et kuidas ma selle endale nüüd söödavaks teen

Nüüd on töötempo näitlejanna sõnul täpselt paras - ‘’mõnusalt sai natuke teha tööd ja natukene kodus olla’’. Lokkav koroonaaeg jäi aga täpselt perioodi, kus Piuside perre sündis tütar. Näitlejanna võtab seda aega õnnistusena, kus perega sai palju koos aega veeta, ühiselt kasvada ja mängida naabrilastega. ,,Ma ei tundnud kuidagi, et ma jääks tööst kõrvale ja teised nüüd rabavad tööd teha. Kuigi eks paljudel värsketel emadel võib selline tunne tekkida, et on kodus ja jäävad töömaailmast kõrvale,’’ leiab ta.

Uus aeg

Värske emaroll tuli Maikenile tulevas komöödiasarjas ,,Uus algus’’ hoopis kasuks. ,,Sarja režissöör Ergo Kuld olevat öelnud, et ta kindlasti tahaks pereemaks kedagi, kellel on endal ka lapsed. Ergo on ka ise noor isa ning see on väga lahe, et ta just seda hindas.’’ Kuigi sarjas on lapsed juba veidi vanemad ja keerulises puberteedieas, ei hirmutanud see kuidagi 37-aastast näitlejannat ära. ,,Enne võtteid küll korraks mõtlesin, et oi, kas mul saavad nii vanad lapsed olla, aga loomulikult saavad. See on mulle justkui uus aeg, kus ma olengi hakanudki nüüd emasid mängima.’’

Maikeni jaoks on see üks esimesi suuri telesarja rolle, kus võttepäevad olid intensiivseid, kuid näitlejanna sõnul möödusid lõbusalt. ,,Ma isegi ei mõelnud sellele, et tööpäevad on väsitavad, mis on iseenesest äge, järelikult ma nii tahan seda sarja teha’’. Suureks toeks oli ka mõnus koostöö hea sõbra ja naabrimehe Tõnis Niinemetsaga, kellega seriaalis mängivad nad kalleid kaasasid. ,,Õhtustel võtetel tuli muudkui teksti tulistada, kuid meil mõlemal Tõnisega jooksis suu nii kokku, et kumbki ei saanud aru kes mida ütleb. Sellised olukorrad ajasid hirmsasti naerma, kui sõnade asemel tuli suust hoopis imelikke häälitsusi või mõmin. Siis tuli kaamera korraks kinni panna ja rahuneda,’’ meenutab Pius võttepäevi.

Üllatav pakkumine

Maikenile tuli pakkumine mängida huumoriseriaalis suure üllatusena, sest komöödianäitlejaks ta end pidanud ei ole.