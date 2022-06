Kas ta näitab sulle oma kiindumust nii? Kui, siis oled õnnega koos

Kui mees sind tõeliselt armastab, on ta sinu suurim fänn. Ta elab sinu tegemistele kaasa, ei võistle sinuga, vaid tahab sinuga kõige jagada. Jah, isegi, kui ta alati su püüdlusi ei mõista, on ta sinu jaoks olemas – ta on su suurim toetaja ja fänn.

Kui mees armastab naist tõeliselt, on ta nõus temakese heaks palju ohverdama. Jäid bussist maha? Pole probleemi – ta leiab võimaluse, et viia sind kasvõi teise Eesti otsa kohale!

See võib olla mingi väga väike või veider asi, kuid kui see teeb sind õnnelikuks, on su mees valmis seda asja su heaks tegema. Näiteks võib ta pitsa pealt ära nokkida kõik ananassitükikesed, kui ta teab, et sa neid ei söö!