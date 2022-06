Sõidad jaanideks ära? On üks oluline asi, mille peaksid seekord just internetis tegemata jätma

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajevi sõnul tasub pühade eel meeles pidada, et head suhted naabritega võivad aidata eemale hoida halbade kavatsustega külalised. „Naabrivalve on tihtipeale alahinnatud, kuid kui naabermaja silmapaarid märkavad hoovis või korteris kahtlast tegevust, jõutakse kiiremini ka abi kutsuda. Ka hädaolukorras, kus päästeteenistuse saabumine võib aega võtta, võivad just naabrid aidata,“ rääkis Nikolajev.

NielsenIQ läbiviidud ja Gjensidige tellitud uuringu tulemused näitasid, et paljude Eesti inimeste suhe naabritega piirdub paraku vaid tervitamisega. Siiski ütleb 33% eestlastest, et paluvad kodust ära minnes naabritel oma kodul silma peal hoida, kõige enam teeb seda just linnast väljas elav vanem generatsioon (55-64 a.) ning kõige vähem 20-24 aastased pealinlased.

Politsei- ja Piirivalveameti ennetustöö koordinaator Gerli Grünbergi sõnul pannakse enim vargusi toime just siis, mil on suurim tõenäosus, et inimesed viibivad kodust eemal ehk näiteks pikemate pühade ajal ja nädalavahetuseti. „Seetõttu ei tasu ka avalikel sotsiaalmeediakontodel suurelt uhkustada, kui kodust pikemalt eemal viibitakse. Kui koduomanik unustab uksed lukustada, aknad lahti või isegi õhutusasendisse, on varaste jaoks pool tööd juba tehtud. Sestap on oluline meelde tuletada, et oleme ise oma vara esmased kaitsjad ning saame väikeste tegudega vargusi ennetada. Varastele meeldib tegutseda varjatult, mistõttu tasub kasutusele võtta kõik abinõud, mis pikanäpumehi eemale peletaks – lukud, valgustus, signalisatsioon, kaamerad,“ rääkis Grünberg. Kui sisselöödud aken või lahtine uks annab märku, et koju on sisse murtud, tuleb koheselt kutsuda politsei, helistades hädaabinumbril 112.