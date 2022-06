Oi, päris rõve: neli vastikut haigust, mille võid spordiretuuse kandes saada

Kitsad trennipüksid hoiavad endas sooja ja niiskust, mis on ideaalsed tingimused bakterite kasvuks. Need on terviseprobleemid, mis kitsaid retuuse kandes võivad esineda:

1. Juuksefolliikulite bakteriaalsed infektsioonid

Kiirelt väga hulluks kujuneda pruukiv haigus, mis on enamjaolt põhjustatud raseerimisest või folliikulite hõõrumisest riiete vastu. Algul võib tekkida ühe juuksefolliikuli pindmine infektsioon. See on justkui hunnik punaseid või valgepealisi vistrikke, mis aga levimise puhul võivad muutuda haavanditeks.

2. Seennakkused

Seeneinfektsioon algab tavaliselt ühest piirkonnast, kuid levib sealt edasi. Kui infektsioon tekib jalale, siis on väga tavaline, et varsti on see ka kubemepiirkonnas – seetõttu nahk ärritub ja hakkab sügelema. Ravida saab seeneinfektsiooni spetsiaalse seenevastase kreemiga.

3. Vaginaalsed infektsioonid

Väga ebameeldivat tunnet põhjustab vaginaalne infektsioon. Sellest annab märku valu, sügelus ja ebameeldiv lõhn. Nende ebamugavuste vältimiseks veendu, et õhutad bikiinipiirkonda ega jää kitsastesse trennipükstesse pikalt istuma.

4. Intertrigo

Levinud nahainfektsioon, kus põletikulist seisundit mõjutavad piirkonnad, mis on omavahel kokkupuutes. Seepärast esineb seda hõõrdumise ja niiskuse tõttu tekkivat infektsiooni kubeme piirkonnas, kaenlaalustes, rindade ja ka nahavoltide vahel.

